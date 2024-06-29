رسميًا.. ميسى يغيب عن مواجهة الأرجنتين وبيرو فى كوبا أمريكا

تأكد غياب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن مواجهة منتخب بلاده أمام بيرو، في الجولة الثالثة لدورالمجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وسيواجه الأرجنتين، نظيرتها بيرو، فجر يوم غد الأحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وقال والتر صامويل، المدرب المساعد للمنتخب الأرجنتيي، خلال مؤتمر صحفي، إنه كان تتم متابعة حالة ميسي يوما بعد يوم بعد إصابة عضلية في “المقرب” الأيمن.

وأضاف صامويل أن ميسي كانت لديه مشكلة في المباراة الأخيرة، ولن يكون متاحا في المباراة المقبلة، وسنتابع تطورات حالته يوما بعد يوم".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، خلال وجوده مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب ميسي عن تدريبات فريقه أمس الأول الخميس بسبب شعوره بألم في العضلات.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، أمس الجمعة، التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين أعلن عن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

الفحوصات الطبية توضح حجم إصابة ميسي

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية أكدت أن نجم إنتر ميامي الأمريكي، لا يعاني تمزقا في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه "تشنج".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للأرجنتين، بقيادة ليونيل سكالوني، سيجهز ميسي لمباراة ربع النهائي، مضيفا أنه لا أحد يستطيع تأكيد ما إذا كان ميسي سيتواجد بكامل لياقته في تلك المباراة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الستة عشر لكوبا أمريكا، بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.