تجديد حبس نقاش قتل زوجته في الجيزة

أمر قاضي المعارضات بالجيزة بتجديد حبس نقاش متهم بإنهاء حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب مصروف البيت بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض جثة المجنى عليها على الطب الشرعي وتشريحها وبيان ما لحق بها من إصابات أودت للوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى، تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنات نافذة بالصدر والرقبة، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها، وإدعاء تعدي آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث أقدم على إنهاء حياتها طعنا بسلاح أبيض بسبب مصروف البيت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.