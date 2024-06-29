السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول الفرص الاستثمارية بمصر

فيلمًا تسجيليًا
فيلمًا تسجيليًا حول الفرص الاستثمارية بمصر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاهدة فيلم تسجيلي، خلال حضوره فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، والذي يركز على الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية وقدراتها التنافسية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

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