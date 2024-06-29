السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعيد جليلى.. ورقة التيار المحافظ الرابحة لكسب انتخابات الرئاسة الإيرانية

سعيد جليلي
سعيد جليلي

تصدر سعيد جليلي انتخابات الرئاسة الإيرانية في المركز الثاني بأكثر من 7 ملايين صوت، ليكون أمل التيار المحافظ في الجولة الثانية من الانتخابات والفوز على مرشح التيار الإصلاحي مسعود بيزشكيان، وذلك وفق ما أظهرته نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية صباح اليوم.

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مسعود بزشكيان يتقدم على سعيد جليلي فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

من هو سعيد جليلى

وسعيد جليلي هو سياسي ودبلوماسي إيراني ولد عام 1965 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في المدينة، وعقب ذلك تابع تحصيله العلمي في جامعة إيران للعلوم والتقنية في طهران، ثم حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام صادق، كما أنه يتقن الإنجليزية والعربية إلى جانب الفارسية.

ووفق تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، يعد سعيد جليلي، أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الإيرانية، مقربا من المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وترشحه هذه المرة لا يعد الأول، إذ ترشح فى الانتخابات الرئاسة عام 2013 وحصل على المرتبة الثالثة بأربعة ملايين ومائة وثمانية وستين ألف صوت، كما خاض الانتخابات الرئاسية لعام 2021 إلا أنه انسحب منها لصالح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وأشار التقرير إلى أن جليلي شارك خلال الدراسة الثانوية والجامعية في الحرب الإيرانية العراقية بين عامى 1980 و1988، وفي عام 1986 كان قائد وحدة الاستشراف في لواء الإمام الرضا الحادي والعشرين في محافظة خراسان.

وتابع: "بدأ جليلي حياته الدبلوماسية عام 1989 بالتحاقه بالعمل في وزارة الخارجية، وتقلد عدة مناصب منها تعيينه ملحقًا دبلوماسيا في أمريكا الشمالية في الفترة بين 1989-1997، ثم تولى دائرة شئون أوروبا وأمريكا بوزارة الخارجية، ثم رئاسة دائرة التفتيش بالوزارة خلال الفترة بين 2001-2009".

واستكمل: "ومن عام 2007 إلى عام 2013 شغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وفي الثاني عشر من سبتمبر 2013 تم تعيينه عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد الأعلى الإيراني".

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