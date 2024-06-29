السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بحيازة سلاح أبيض ومواد مخدرة بالسلام

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت نيابة السلام، حبس تاجر مخدرات في حيازة سلاح أبيض وكوكتيل من المواد المخدرة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر مخدرات بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته 1،500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" - سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة السلام حبس تاجر مخدرات حيازة سلاح أبيض كوكتيل من المواد المخدرة الأجهزة الأمنية

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