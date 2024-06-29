حبس المتهم بحيازة سلاح أبيض ومواد مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، حبس تاجر مخدرات في حيازة سلاح أبيض وكوكتيل من المواد المخدرة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر مخدرات بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته 1،500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" - سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.