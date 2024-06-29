بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيان لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو

وقال في بيانه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

هذا وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اجتمع، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية، في إطار اللقاء السادس من السلسلة الثالثة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران "مذكرات آدم".

وحضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والشماس أشرف حمدي.

وألقى نيافة الأنبا باخوم تأملاه حول "الخبز والحجر"، قائلًا: ليس كل خبز نأكل منه، لأن الحياة المسيحية هي الوليمة الحية لنا، واختتم الأب المطران اللقاء ببركة القربان المقدس، وتلاوة الصلاة، الخاصة به.

وايضا ترأس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي، بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ومسؤول دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

شارك أيضًا الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والمفكرين، والمثقفين، وأصحاب القلم.

وفي كلمته، رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، مؤكدًا أن الثقافة تنير الفكر، وتبني الشعوب، ثم ألقى الأنبا توماس محاضرة ندوة الافتتاح بعنوان "هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي".

كذلك، افتتح صاحبا النيافة المعرض الفني لشباب الكنيسة، مشجعين إياهم على الاستمرارية، والإبداع، وتنمية مواهبهم، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.