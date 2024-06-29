"التعليم" تُحدد مكان ورقة الأسئلة المتداولة لامتحان التاريخ للثانوية العامة

صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة، بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم السبت، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

ويؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة العلمي، وامتحان مادة التاريخ لطلاب شعبة الأدبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، وبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزًا.