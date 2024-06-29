السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس زراعة الشيوخ: ثورة ٣٠ يونيو رمزا للاستقرار والتنمية

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام الجبلى

قال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، تمثل رمزا للاستقرار والتنمية بالبلاد، وذلك لما تشهده البلاد من إنجازات وطفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، رغم التحديات التى تواجه البلاد، إلا أنه لايمكن لأحد أن ينكر ما شهدته البلاد من طفرة واضحة في مختلف القطاعات، منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن، مشيرا إلي إنجازات الدولة في القضاء علي العشوائيات وتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنتاج.

إنجازات القطاع الزراعي 

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما شهده القطاع الزراعي في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل إنجازا كبيرا، حيث تم زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو ٩.٨ مليون فدان، واستهداف زيادتها إلي ١٣ مليون فدان في عام ٢٠٣٠.

وأوضح الجبلي، أن تلك الفترة، شهدت إطلاق عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة والتى ساعدت بدورها في زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي للمصريبن، مستشهدا بمشروع إحياء منطقة توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع تنمية سيناء، وهو الأمر الذى انعكس بدوره علي زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو ٩ مليار دولار في العام الماضي.

أزمات عالمية 

وأشار إلى أهمية تلك الجهود والإنجازات في تلك الفترة تحديدا، والتى يمر فيها العالم بأزمات كبيرة لها آثار سلبية علي القطاع الزراعى والغذائى بشكل عام، حيث يواجه العالم أزمات عديدة منها ما يؤثر سلبيا علي قطاع الزراعة بشكل مباشر مثل التغييرات المناخية. 

وأكد الجبلي، أن استمرار تلك الجهود والإنجازات، في القطاع الزراعى، يحقق خطة البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي.

النائب عبد السلام الجبلي لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو العشوائيات

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