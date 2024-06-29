السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار إغلاق شواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

إغلاق الشواطئ
إغلاق الشواطئ

قررت محافظة مطروح استمرار إغلاق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح نظرا لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج مع شدة التيار والسحب مع  حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية   حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية تمتد من الجمعة إلى الأحد. 

_إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد

وناشدت محافظة مطروح  رواد الشواطئ والمصطافين بالالتزام بتعليمات مسؤولى الشواطئ مع استمرار إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد والتحذير من السباحة  بشواطئ الابيض وأم الرخم وعجيبة،وكذلك مزار كليوباترا، ويمكنهم الاستمتاع بالشواطئ القريبة وداخل المدينة كشاطئ مطروح العام والليدو وروميل والفيروز والنخيل وعلم الروم ومينا حشيش والغرام.

وكانت قد اتخذت مدينة مرسى مطروح إجراءات صارمة وتم غلق الطرق والكورنيش المؤدي إلى الشواطئ المفتوحة؛ أمس، لمنع رواد مطروح من نزول البحر بشواطئ "الأبيض- أم الرخم- عجيبة" اليوم الجمعة، لوجود حالة من عدم الاستقرار وارتفاع لأمواج البحر أكثر من 2 متر، ووجود تيارات وسحب، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

 التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان اعلامي سابق له إن مسئولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي إلى كورنيش الأبيض أمام رواد شواطئ "الأبيض- أم الرخم- عجيبة"، موجهًا لكريم عرفان، مدير الشواطئ، بالمرور مع رؤساء الشواطئ، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ لمنع رواد الشواطئ من نزول البحر، بالتعاون مع شباب مطروح، حفاظًا على أرواح الزوار من الغرق، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام، وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها، وهي "روميل- البنست- النخيل- بحيرة كليوباترا- الليدو- مطروح العام- الغرام"، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

محافظة مطروح اضطراب حالة البحر ارتفاع الامواج مطروح الشواطئ المفتوحة

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