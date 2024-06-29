السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد متوسط سعر الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2024 في مصر 

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في البنوك المصرية 

موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر صرف الدولار والعملات، الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال منتصف التعاملات، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 47.96 للشراء و48.10 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.76 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

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