رئيس رياضة النواب مهنئا السيسي: ثورة يونيو من أعظم الثورات

قال الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة يونيو من أعظم الثورات وساهمت في تحقيق طفرة كبيرة للشباب المصري، وذلك بعد سنوات وعقود طويلة عانى فيها الشباب من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط حقوقهم الاجتماعية والسياسية.

علامة فارقة للشباب المصري

وهنأ رئيس لجنة الشباب، فى تصريحات صحفية اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة كانت علامة فارقة للشباب المصري حيث أفسحت المجال لهم للحصول على حقوقهم وفرصهم في المشاركة في الحياة العامة، والحياة السياسية والاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمود حسين،أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي للشباب المصري، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث.

تمكين الشباب

وأشار أنه للمرة الأولي نرى اهتمام الدولة، بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة،، وهو ما تم من خلال اعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل وتمكين الشباب، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم وهو ما انعكس علي وجود تمثيل كبير للشباب في المجالس النيابية والمراكز القيادية الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن دولة 30 يونيو، أصبحت دولة حديثة ومدنية وعصرية تأخذ بالعلم وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم، حيث هناك كم كبير من المشروعات القومية يشرف عليها الشباب.

وأكد أن الدولة حرصت علي تأهيل الشباب قبل تمكينهم وأطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكانت بداية خطة الدولة لتمكين الشباب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2016 عام للشباب مشيرا إلي أن القيادة السياسية تنظر إلي الشباب علي أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لذلك حرصت علي أعدادهم بصورة جيدة ليرسموا مستقبل مشرق للدولة المصرية.

واختتم تصريحاته بان الرياضة لم تكن بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة " الرياضة أمن قومى " التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا فى جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب وأعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.