السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس رياضة النواب مهنئا السيسي: ثورة يونيو من أعظم الثورات

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة يونيو من أعظم الثورات وساهمت في تحقيق طفرة كبيرة للشباب المصري، وذلك بعد سنوات وعقود طويلة عانى فيها الشباب من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط حقوقهم الاجتماعية والسياسية.

علامة فارقة للشباب المصري

وهنأ رئيس لجنة الشباب، فى تصريحات صحفية اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة كانت علامة فارقة للشباب المصري حيث أفسحت المجال لهم للحصول على حقوقهم وفرصهم في المشاركة في الحياة العامة، والحياة السياسية والاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمود حسين،أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي للشباب المصري، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث.

txt

كيف ساهمت ثورة 30 يونيو بالقضاء على المناطق غير الآمنة بمصر؟.. أستاذ تخطيط يجيب

txt

المستقلين الجدد: ثورة 30 يونيو حافظت على الوطن من محاولات اختطافه

تمكين الشباب

وأشار أنه للمرة الأولي نرى اهتمام الدولة، بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة،، وهو ما تم من خلال اعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل وتمكين الشباب، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم وهو ما انعكس علي وجود تمثيل كبير للشباب في المجالس النيابية والمراكز القيادية الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن دولة 30 يونيو، أصبحت دولة حديثة ومدنية وعصرية تأخذ بالعلم وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم، حيث هناك كم كبير من المشروعات القومية يشرف عليها الشباب.

وأكد أن الدولة حرصت علي تأهيل الشباب قبل تمكينهم وأطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكانت بداية خطة الدولة لتمكين الشباب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2016 عام للشباب مشيرا إلي أن القيادة السياسية تنظر إلي الشباب علي أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لذلك حرصت علي أعدادهم بصورة جيدة ليرسموا مستقبل مشرق للدولة المصرية.

واختتم تصريحاته بان الرياضة  لم تكن بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة " الرياضة أمن قومى " التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا فى جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب وأعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.

محمود حسين لجنة الشباب والرياضة ثورة يونيو الشباب تمكين الشباب

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة