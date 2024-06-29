عالجها فورًا.. اعرف أسباب التهابات الغدة الدرقية

يعد التعرف السريع والرعاية المركزة أمرًا حيويًا في علاج التهابات الغدة الدرقية، مما يتطلب الدخول الفوري إلى وحدة العناية المركزة ومعالجة العوامل المسببة لمنع المضاعفات أو الوفاة.

التهابات الغدة الدرقية

تسمم الغدة الدرقية (أو التسمم الدرقي) هي متلازمة حادة تهدد الحياة بسبب تفاقم تسمم الغدة الدرقية. تسمم الغدة الدرقية هو حالة سريرية من ارتفاع مستويات هرمونات الغدة الدرقية المتداولة (T3 و/أو T4) بشكل غير مناسب في الجسم لأي سبب يؤدي إلى حالة فرط التمثيل الغذائي. يتنوع العرض السريري لتسمم الغدة الدرقية، ويتراوح من عدم ظهور أعراض أو دون ظهور أعراض سريرية، إلى عاصفة الغدة الدرقية المهددة للحياة.

ترجع الأعراض النموذجية للتسمم الدرقي إلى حالة فرط التمثيل الغذائي الناجمة عن زيادة هرمونات الغدة الدرقية وتشمل فقدان الوزن وعدم تحمل الحرارة والخفقان.

العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث التهابات الغدة الدرقية

الأمراض الحادة مثل احتشاء عضلة القلب الحاد، والسكتة الدماغية، وقصور القلب الاحتقاني، والصدمات النفسية، وما إلى ذلك.

الجراحة غير الدرقية في مريض يعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية. جراحة الغدة الدرقية في مريض غير مستعد للجراحة. التوقف عن تناول الأدوية المضادة للغدة الدرقية. العلاج باليود المشع. الاستخدام الحديث للتباين اليودي. الحمل وخاصة أثناء المخاض والولادة. المظاهر السريرية لعاصفة الغدة الدرقية ارتفاع في درجة الحرارة عدم انتظام دقات القلب ملحوظ، وأحيانا الرجفان الأذيني فشل القلب ارتعاش التعرق الغثيان والقيء الإثارة / الذهان هذيان / غيبوبة اليرقان ألم البطن لم تعد الوفاة الناجمة عن عاصفة الغدة الدرقية شائعة كما كانت في الماضي إذا تم التعرف عليها على الفور ومعالجتها بقوة في وحدة العناية المركزة، ولكنها لا تزال تبلغ حوالي 10-25٪. قد يكون الموت بسبب فشل القلب، أو الصدمة، أو ارتفاع الحرارة، أو فشل الأعضاء المتعددة، أو مضاعفات أخرى. تشخيص عاصفة الغدة الدرقية يتم تشخيص عاصفة الغدة الدرقية على أسس سريرية ويتضمن التدابير التشخيصية المعتادة لتسمم الغدة الدرقية. يساعد تاريخ فرط نشاط الغدة الدرقية أو النتائج الجسدية لتضخم الغدة الدرقية أو نتائج فرط نشاط الغدة الدرقية في اقتراح التشخيص. السمات الأساسية هي تسمم الغدة الدرقية، وخلل في وظائف الجهاز العصبي المركزي، والحمى، وتسارع القلب (عادةً ما يكون أعلى من 130 نبضة في الدقيقة)، وأعراض الجهاز الهضمي، ودليل على قصور القلب الاحتقاني الوشيك أو الحالي. لا توجد تشوهات مختبرية مميزة. يجب قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية. يجب مراقبة الإلكتروليتات ونيتروجين اليوريا في الدم (BUN) وسكر الدم واختبارات وظائف الكبد وكورتيزول البلازما.