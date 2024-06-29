السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار وتنفيذ 3 أسواق تجارية

مدارس جديدة
مدارس جديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد فوزى، المستشار الهندسى لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣ أسواق تجارية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية للإعلان عن موعد المزاد العلني لبيع الوحدات الإدارية والتجارية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من مدرسة " توفيق الحكيم " للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار، بجانب جاهزيتها للموسم الدراسي الجديد، تعزيزًا لمنظومة الخدمات بمنطقة غرب المطار، تلك المنطقة الواعدة بالمدينة.

تنفيذ ٤ حضانات أخرى

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وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ ٤ حضانات أخرى، بالإضافة إلى ٤ مدارس ونادٍ اجتماعى ومركز شباب، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ فى نهاية العام الحالي.

المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة مدينة أكتوبر الجديدة حضانات منطقة غرب المطار المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز

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