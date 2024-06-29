السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

جهاز العاشر من رمضان يستعد لتشغيل نادي المحور الشرقي على مساحة 17 فدانا

المهندس علاء عبداللاه
المهندس علاء عبداللاه مصطفى

تفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، نادى المحور الشرقى الذي يقع فى المحور الشرقى بالمرحلة الرابعة بالمدينة استعدادًا لتشغيله، وذلك لخدمة قاطني مناطق الإسكان الاجتماعى بعدة أحياء، ومناطق ابنى بيتك، والمجاورات المحيطة بالنادى، وكافة الأحياء المحيطة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مساحة نادي المحور الشرقي تبلغ حوالي 17 فدانا، وبه مبنى اجتماعى، وصالة ألعاب، وحمام سباحة دولى، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم دولى، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم، ومبنى تجارى لعرض منتجات الشباب، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى، و2 كافيتريا بمسطح 100م2 للوحدة، و4 مبانى تغيير ملابس، بالإضافة إلى مسجد به مصلى علوى للسيدات، كما يضم مساحات خضراء متنوعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز بلغت 100% للمشروع، وجارٍ الاستعداد للتشغيل، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان التي تعد قلعة الصناعة المصرية قاطرة التنمية الصناعية تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تخدم جميع السكان والعاملين بالمدينة.

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز، بتفقد بعض أعمال شركات الصيانة بالحى 11، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف والكهرباء والتليفونات والنظافة، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة انتهاء أعمال الصيانات اللازمة بالحي.

ثم التقى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ببعض السكان للتعرف على المشاكل التى تواجههم لحلها، موجهًا بتلبية مطالب السكان في إطار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.

علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر العاشر من رمضان المحور الشرقي مناطق الإسكان الاجتماعى

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