الطريقة الجازولية تحتفل بذكرى ثورة الـ30 من يونيو..وتوجه رسالة للرئيس السيسى

احتفلت الطريقة الجازولية الشاذلية، بمقرها الرئيسى بصلاح سالم، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من أتباعها، وكان فى مقدمة المشاركين الدكتور سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بمصر والعالم الإسلامى.

ووجه شيخ الطريقة الجازولية التحية للشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى شوارع مصر رفضا لتنظيم الإخوان الإرهابى فى 30 يونيو 2013، الأمر الذى كان سببًا رئيسا فى إنقاذ مصر من مستقبل مظلم ومصير سيىء لم يكن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأحييت الطريقة الجازولية إحتفالات 30 يونيو، بالأناشيد والأغانى الوطنية وكلمات الشكر والثناء من مقدمى ونواب الطريقة الجازولية.

فى السياق ذاته، وجه الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، قال فيها: رسالتنا إليك سيادة الرئيس هى أننا نقف خلفكم لنصرة الوطن والدفاع عنه ضد أى خطر محدق من شأنه تدمير أو تخريب هذه البلاد، ونحن اذا نهنئكم بثورة العزة والكرامة والمجد "ثورة الـ30 من يونيو ".

الطريقة الجازولية… أصولها مغربية

انتشرت الطريقة في عهد شيخها الحالى سالم الجازولي انتشارًا كبيرًا، إضافة إلى تدشين الكثير من المقرات الخاصة بالطريقة، خاصة في محافظات الصعيد، وتربى شيخ الطريقة الجازولية الحالي في أسرة صوفية؛ أسسها الإمام جابر حسين أحمد الجازولي، الذي أحب ابنه حبًا شديدًا واعتنى بزرع البذور الجازولية في قلبه حتى اختاره خليفة له وبايعه أحباب الطريقة الجازولية في أكتوبر عام 1989، وتعود أصول الطريقة الجازولية إلى المملكة المغربية.

وفى عام 1992 تقلد الشيخ سالم جابر الجازولي أمور الطريقة وأصبح شيخًا لها خلفًا لوالده جابر الجازولي- رضي الله عنه- وحمل لواء الطريقة بأمانة واقتدار، ووضع لبنات أساسية في بنيان الطريقة، أكملها بتسجيل الطريقة الجازولية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية في أكتوبر 1995.