هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أي شكوى من أي لجنة امتحانات ثانوية عامة حتى الآن حول صعوبة امتحان الفيزياء، الذي يؤديه الطلاب في اللجان حاليا، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور": “مر نصف الوقت على الامتحان وحتى الآن لم نستقبل أي شكاوى من امتحاني الفيزياء أو التاريخ”.

وطالبت المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن من له الرأي في الامتحان هم الطلاب عقب انتهاء اللجنة.

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انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة

يؤدى الطلاب اليوم السبت 29 يونيو امتحان الفيزياء.

ـ يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ـ السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

ـ الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

ـ السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

ـ الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة.

ـ السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.