السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدره سباق الانتخابات.. من هو مسعود بيزشكيان مرشح الإصلاحين للرئاسة الإيرانية

مسعود بيزشكيان
مسعود بيزشكيان

يأمل الإيرانيون الذين ما زالوا يؤمنون بالنظام الانتخابي أن يتمكن المرشح الرئاسي مسعود بيزشكيان، من إخراج إيران من العزلة الدولية أو على الأقل تجنب إغراق البلاد في هاوية الحرب في منطقة مضطربة بشكل متزايد، خاصة بعد تصدره نتائح انتخابات الرئاسة الإيرانية بأكثر من 8 مليون صوت حتى الآن.

وصوت الإيرانيون أمس في جميع أنحاء إيران لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 4 مرشحين، ثلاثة منهم محسوبون على التيار المتشدد والأخير محسوب على التيار المعتدل الذي يمثله الطبيب بيزشكيان.

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ويدعم بيزشكيان في سباق الانتخابات الرئاسية، المعسكر المؤيد للإصلاح، وتعتمد آفاقه على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين بقوا في منازلهم في الانتخابات منذ عام 2020، بما فيها أصوات الأذربيجانيين والأقليات الأخرى، مثل الأكراد والبلوش، الذين واجهوا التمييز في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لاستطلاع نشرته منظمة ISPA التي تمولها الحكومة الإيرانية يوم الأربعاء، فإن بيزشكيان الذي يصفه الإعلام الغربي بزعيم "الأقلية العرقية" باعتباره من أصل تركي أذربيجاني، تقدم بنسبة 33.1 في المائة من الأصوات قبل الاقتراع الذي بدأ اليوم الجمعة، ما أثار الذعر بين المتشددين.

وفيما يلي نبذة عن المرشح الرئاسي مسعود بيزشكيان 
ولد لأب أذربيجاني وأم كردية عام 1954 في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.
بعد أن أنهى خدمته العسكرية في عهد الشاه، تابع دراسة الطب.
خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، قام بمعالجة الجرحى في الخطوط الأمامية. وتخصص لاحقًا في جراحة القلب في تبريز وانتخب رئيسًا لكلية الطب بالمدينة بعد ست سنوات.
يصف نفسه على حسابه بمنصة "إكس" بأنه "الزوج والأب والجد"، حيث يقوم بتربية ابنته وولديه بمفرده منذ فقده لزوجته وأحد أبنائه في حادث سيارة عام 1994.
بعد ثلاث سنوات من مأساة زوجته، دخل مجال السياسة، وشغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005.
انتخب عضوًا في البرلمان خمس مرات منذ عام 2008، وأصبح في نهاية المطاف نائب رئيس البرلمان بين عامي 2016 و2020.
 

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