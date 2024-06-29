السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز حماية المحاصيل البقولية

معهد بحوث وقاية النباتات
معهد بحوث وقاية النباتات

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل البقولية في الحقل والمخزن"، خلال الفترة 23-24 يونيو 2024 بفرع المعهد بالمنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، باستخدام أحدث الممارسات والتقنيات الفعالة في مراقبة وتشخيص إصابات المحاصيل الاستراتيجية بالآفات الضارة في الحقول الزراعية والمخازن، وتطبيق طرق الوقاية والمكافحة المتكاملة لخفض تعدادها. 

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز حماية المحاصيل البقولية

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد لدور وقاية النباتات، في بيان، أهمية الحفاظ على صحة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الآفات التي قد تؤثر سلبًا على نمو النباتات وجودة المحصول والتصدي لها بشكل فعال من خلال التحديث المستمر لبرامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات، لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية المعاصرة ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية. 

وأوضح الدكتور طارق عفيفي، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج شمل تدريب المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل البقولية في الحقول والمخازن وطرق الوقاية منها وأحدث مجاميع المبيدات الفعالة الموصي بها لمكافحة الحشرات، كما تطرق لأهمية المستخلصات النباتية ودورها في الحد من أضرار الآفات الزراعية كاتجاه آمن للزراعة النظيفة.

تعزيز حماية المحاصيل البقولية

يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة، وقد قام بالتدريب فيه نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات، وتم تحت إشراف الدكتور نبيل غانم، رئيس فرع المعهد بالمنصورة- محافظة الدقهلية.

السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي الحقول الزراعية الوقاية والمكافحة عادل عبد العظيم

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