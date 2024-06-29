السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه برفع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

جانب من مشروعات حياة
جانب من مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية في جميع المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشدد على ضرورة رفع تراكمات ونتائج الحفر والإنشاءات فور حدوثها، مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية في مواقع العمل المختلفة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه لتسهيل حركة المرور والحفاظ على أمان وسلامة المواطنين.

كما طالب بوضع لافتات توضح بيانات كل مشروع، مع تنسيق المواقع والاهتمام بالهوية البصرية للمحافظة، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز في مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

جولات ميدانية داخل قرى حياة كريمة 

وفي السياق، أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، تم استكمال جولات وحدة حياة كريمة الميدانية داخل القرى المستهدفة. تمت زيارة المشروعات الجارية في قرية البصيلية القبلية التابعة لمركز إدفو، والتي تضم 25 مشروعاً يستفيد منها 25 ألف نسمة داخل 4 توابع.

وأشار إلى أن قرية البصيلية القبلية تشهد مشروعات تتضمن محطة للمعالجة، ومحطة للصرف الصحي، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب، ومجمعًا للخدمات، ومجمعًا زراعيًا، ومكتبًا للبريد، ووحدة طب أسرة، ومدارسًا ومراكز شباب، وأعمالًا للفايبر والكهرباء، حيث تم الانتهاء من 18 مشروع بنسبة 100%، وجارٍ العمل في المشروعات المتبقية. وتم رصد بعض الملاحظات، وتكليف الشركات المنفذة بتلافيها، مع التشغيل التجريبي للمشروعات التي تم انجازها ليلمس المواطنون ويجنوا ثمار هذه الإنجازات المتتالية في الجمهورية الجديدة والاستفادة من العوائد الإيجابية لها.

 

جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة
محافظ أسوان المبادرة الرئاسية نسب التنفيذ المشروعات المتابعة الميدانية

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