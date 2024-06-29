محافظ المنوفية يتابع انتظام سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدًا المتابعات الدورية بجميع لجان الامتحانات، وذلك من خلال الربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أية بلاغات حفاظًا على مصلحة الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة القسم العلمي اليوم، امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام كافة اللجان بنطاق المحافظة وتوافد جميع الطلاب على اللجان لأداء الامتحان وذلك وسط أجواء مستقرة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول الامتحان يبلغ عددهم 36 ألفًا و721 طالبًا وطالبة موزعين على 104 لجان امتحانية، والانتهاء من تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تنسيق تام ومستمر مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.