يعتبر مهرجان العلمين، من أكبر الأحداث الترفيهية في الوقت الحالي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد من أبرز الأحداث الترفيهية، والتي تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الداخلية والخارجية خلال فصل الصيف في مدينة العلمين الجديدة، التي اكتسبت شهرة واسعة مؤخرًا بفضل المشروعات القومية الضخمة، التي أقيمت بها وأعادت لها الروح من جديد في الجمهورية الجديدة.

مهرجان العلمين

ويتضمن مهرجان مدينة العلمين الجديدة العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل الرياضة والمسابقات الترفيهية والمعارض الفنية والحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي والعالم.

تهدف فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مدينة العلمين وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة في منطقة العلمين ومرسى مطروح والساحل الشمالي كما تهدف إلى الترويج للأنشطة الاستثمارية وفرصة للمستثمرين للاطلاع على فرص المشاريع الاستثمارية هناك وخاصة عند مدينة رأس الحكمة.

كيف اهتمّ مهرجان العلمين بالطفل في فعالياته

تضمنت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أنشطة خاصة برياضة الجودو وكرة القدم، والسباحة وركوب الدراجات، وهي الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الأطفال خلال المهرجان مع وذويهم، خلال فصل الصيف.

مدينة العلمين الجديدة

ومدينة العلمين الجديدة وجهة مثالية للحياة الساحلية والاستثمار حيث تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للسياحة والاستثمار حيث تضم شواطئ جميلة وفنادق فاخرة وقرى سياحية كما يتوفر فيها كافة الخدمات والتي تشمل خدمات صحية، ترفيهية، تجارية، رياضية، فضلا عن مساحتها الضخمة فهي تقوم على مساحة 48130.82 فدان، وبسبب هذه المساحة الضخمة تمكنت العديد من شركات التطوير من إنشاء المشاريع السياحية والمرافق الحيوية بما في ذلك الشواطئ، الفنادق، المنتجعات السياحية ولذلك هي من المدن التي تعتبر وجهة مثالية للاستثمار أيضا.