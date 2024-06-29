السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيسة المفوضية الأوروبية قبل افتتاح مؤتمر الاستثمار: فصل جديد فى الشراكة مع مصر

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها لتواجدها في القاهرة لحضور مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي يبدأ اليوم السبت ويستمر لمدة يومين.

وقالت فون دير لاين، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بدأنا في شهر مارس الماضي فصلًا جديدًا في شراكتنا، ونواصلها اليوم".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، قبيل انطلاق المؤتمر: "إننا نستثمر في إمكانات الطاقة النظيفة في مصر وفي تنمية مهارات الشباب، وفي إصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي بدعم قيمته مليار يورو".

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الرئيس السيسي يصل مركز المنارة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

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بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي انطلاق المؤتمر المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين

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