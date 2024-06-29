رئيسة المفوضية الأوروبية قبل افتتاح مؤتمر الاستثمار: فصل جديد فى الشراكة مع مصر

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها لتواجدها في القاهرة لحضور مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي يبدأ اليوم السبت ويستمر لمدة يومين.

وقالت فون دير لاين، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بدأنا في شهر مارس الماضي فصلًا جديدًا في شراكتنا، ونواصلها اليوم".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، قبيل انطلاق المؤتمر: "إننا نستثمر في إمكانات الطاقة النظيفة في مصر وفي تنمية مهارات الشباب، وفي إصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي بدعم قيمته مليار يورو".