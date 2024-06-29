السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل مدحت صالح.. اليوم

مدحت صالح
مدحت صالح

يلتقى النجم مدحت صالح، بجمهوره، مساء اليوم السبت، من خلال حفلا ضخما، يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة الموسيقار الكبير وعازف البيانو عمرو سليم، وذلك انطلاقا من ثقافة التكامل والترابط بين عناصر المنظومات الإدارية لتحقيق النجاح والتميز المؤسسى.

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل مدحت صالح.. اليوم

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، رافعا لافتة "كامل العدد" خاصة ان نفدت تذاكر الحفل بأكمله فور طرحها من قبل إدارة الأوبرا، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 2000 جنيه، والثانية بمبلغ 1700 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 1500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا، ويقام الحفل لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا.

برنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا 

من جهته قام مدحت صالح، بالعديد من البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل إذ قام بالتجهيز لبرنامج فني مميز يتضمن مختارات من أهم أعماله التى قدمها خلال مشواره الفني المميز ويتفاعل معها الجمهور منها " لكل عاشق" و"فوق الشوق" و"يتقال زي ما يتقال" و"الدنيا لو هتيجي" و"زي ما هي حبها" و"برمي السلام" و"كوكب تاني" و"حمايا العزيز" و"عيلة" و"حياة قلبي" و"واحشنا بجد" و"مجنونة بيا"، والعين وخداني وغيرها من الأغنيات، بالإضافة إلى عدد من أعمال الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

دار الأوبرا المصرية 

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية كصرح ثقافى وفنى ضخم  تحرص على إقامة هذا الحفل السنوى تأكيدا على إلتزامها  بتقديم الدعم الدائم للعاملين بها مع مواصلة تقديم الفن الراقى لجمهورها العريض  بمشاركة مميزة  للنجم الكبير مدحت صالح التى تحظى حفلاته بالأوبرا بإهتمام جماهيرى كبير.

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