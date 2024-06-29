أبرزها لقاء المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون بنقابة الصحفيين..أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت

لقاء المورخ الأمريكي كايل أندرسون، أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم السبت 29 يونيو 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

نقابة الصحفيين تستضيف كايل أندرسون

ففي الثامنة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون، مؤلف كتاب “فرقة العمال المصرية”، والصادر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، والذي تنظمه مبادرة القاهرة عنواني، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين.

يسبقها في الرابعة عصرا، لقاء جديد من لقاءات صالون السبت، في ندوة بعنوان "سيرة ومكان.. حكايات حي السيدة"، يتحدث فيها الكاتب الصحفي أشرف حمودة، ويدير اللقاء الكاتب محمود الشيخ.

3 افلام تسجيلية وروائى قصير بنادي السينما بأوبرا الإسكندرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح سيد درويش ــ زوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء، أمسية سينمائية، تتضمن عرض 3 افلام تسجيلية هى "ماما"، “على واحدة ونص”، “The Box” وآخر روائي قصير بعنوان “حياة ”ويعقب العرض ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى. بمشاركة المخرجين إسلام كمال - محمد الكفراوى - سلمى أسامة ونورين الخولى.

في ذات السياق يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة والنصف مساء، حفلا فى ختام الموسم الفنى للدارسين بفصل البيانو بمركز تنمية المواهب، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي. يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

بينما يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا أيضا وفي نفس التوقيت الثامنة والنصف مساء، حفلا للنجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وقيادة الفرقة الموسيقية للمايسترو أحمد عامر.

وفي الثامنة والنصف أيضا، يستقبل معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفلا لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجي المقدم، يتضمن البرنامج فقره وطنية خاصة إحتفالا بثورة 30 يونيو.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، التي ينظمها صالون "ضابط لكني شاعر"، إعداد وتقديم مؤسس ورئيس الصالون، اللواء الشاعر محمد حاتم يوسف، حيث تتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية المتنوعة، بين الغناء والعزف والشعر، بمصاحبة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ندوة بعنوان "الأفلام الروائية القصيرة في مصر...التطور والتحديات" بمشاركة المونتيرة صفاء الليثي. ويعب الندوة عروض لأفلام روائية قصيرة لمجموعة من الشباب من خلفيات متنوعة من محافظات مصر، الإسكندرية وأسيوط والقاهرة) بحضور صناع هذه الأفلام.

وفي السابعة مساء، تعقد بدار إنسان للنشر، أمسية جديدة من أمسيات صالون إنسان الثقافية، وحفل توقيع ومناقشة كتاب “حياة المؤمن أعياد وبهجة”… همسات الروح تأملات في سفر المزامير، مع مؤلف الكتاب الأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة للأقباط الكاثوليك.