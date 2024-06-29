السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادي النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكري 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة  المستشار عبدالرؤوف موسى ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وجاء نص الرسالة كالتالى:-

يتقدم مجلس ادارة نادى النيابة الإدارية والسادة أعضاء وعضوات النيابة الادارية بخالص التهنئة لفخامتكم وللشعب المصرى  بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو العظيمة والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة العظيمة التى أكدت تلاحم الشعب وقواته المسلحة وشرطته المدنية وسلتطه القضائية وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن وأزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء.

نادي مستشاري النيابة الإدارية الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو النيابة الإدارية علامة مضيئة فارقة

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