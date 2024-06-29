كوبا أمريكا.. البرازيل تسحق باراجواي وكولومبيا لربع النهائى بالفوز على كوستاريكا

حقق منتخب البرازيل، فوزه الأول ببطولة كوبا أمريكا 2024، بالفوز على باراجواي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة.

كان منتخب البرازيل، استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا في المباراة الأولى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

أما منتخب باراجواي فقد خسر مباراته الثانية بعد السقوط أمام كولومبيا (1-2) في الجولة الأولى، ليتأكد خروجه من البطولة قبل مواجهة كوستاريكا.

ويدين منتخب البرازيل بفوزه الأول في كوبا أمريكا لنجمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الذي سجل الهدفين الأول والثالث (ق 35، 45+5)، بينما أحرز سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة (43).

وأحرز عمر ألديريتي، هدف باراجواي الوحيد بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، لكن ماركوس باكيتا الذي أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة (31)، اختتم رباعية البرازيل من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة (65).

ومن جانبه، بلغ منتخب كولومبيا دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا بعد تغلب على كوستاريكا بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وأنهى منتخب كولومبيا الشوط الأول متقدما بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف دافينسون سانشيز وجون كوردوبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و62.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما فاز على باراجواي (1/2) في الجولة الأولى.

وأصبحت كولومبيا ثالث المتأهلين لدور الثمانية بعد الأرجنتين حامل اللقب من المجموعة الأولى، وفنزويلا من المجموعة الثانية.

أما منتخب كوستاريكا فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة من تعادله مع البرازيل في الجولة الأولى، ليضعف آماله في التأهل للدور الثاني.