أولياء الأمور مستاؤون من تسريب "فيزياء الثانوية العامة": تشوش على أولادنا

أعرب أولياء أمور طلاب بمرحلة الثانوية العامة عن استيائهم بسبب تكرار حالات تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الأمر يزعجهم ويوتر أبنائهم.

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني، صورا مزعومة لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 عبر صفحاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام.

وقالت والدة الطالبة بسنت عيد: "كل سنة قلق وتوتر بسبب تشويش بعض مواقع التواصل الاجتماعي على الطلبة داخل اللجان وتسريب الأسئلة أثناء الامتحانات".

وقالت أميمة حسين، ولي أمور: "يجيب منع أساليب الغش الإلكتروني، والقضاء على الجروبات المشبوهة التي تضغط نفسيا على الطلاب".

امتحانات الثانوية العامة

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان الفيزياء الشعبية العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.