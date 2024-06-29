السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شقيقة مرتضى منصور في حادث سير بالمهندسين (تفاصيل)

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تعرضت شقيقة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك السابق، إلى حادث في أثناء عبورها الطريق بمنطقة المهندسين بالعجوزة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الساق اليسرى، وتمكنت قوات الأمن، من ضبط السائق المتهم في الحادث.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه لم يقصد الاصطدام بشقيقة مرتضى منصور، وأنه في أثناء عبورها الطريق حاول تفاديها، لكن اختلت عجلة القيادة.

وتنازل المستشار مرتضى منصور، عن المحضرالمحرر ضد السائق بعد إصابة شقيقته، نظرا لظروف السائق العائلية.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوعوقوع حادث مروري ووجود مصابة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق مصابة بكسر في الساق اليسري ومشط القدم نتيجة اصطدام سيارة بها، وجرى نقل المصابة إلى مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قوات الأمن ضبط السائق المتهم حادث تصادم شقيقة المستشار مرتضى منصور منطقة المهندسين كسر في الساق اليسرى

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