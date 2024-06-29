السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صباح اليوم السبت إلى مقر افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ويحضر المؤتمر عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

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بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى اليوم

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الرئيس السيسي يصل مركز المنارة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

 

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الرئيس السيسى يصل مركز المنارة للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى اليوم

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