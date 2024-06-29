السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محليات أسوان: حملات مكبرة لرفع 762 حالة إشغال بنطاق حى غرب

جانب من جهود المحليات
جانب من جهود المحليات

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلًا عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها. 

تنظيم حملات مكبرة بنطاق أسوان 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة بعدد من الشوارع بنطاق حى غرب المدينة، والتى أسفرت عن رفع 762 حالة إشغال، وتحرير 25 محضر إشغال طريق، وكذا تحرير 9 محاضر مخالفات بيئية، فضلًا عن المرور على عربات الحنطور حيث تم التحفظ على 17 شلته لمخالفة العربات لإتباع التعليمات وعدم الإلتزام بالضوابط المنظمة لحركة السير والتشغيل. 

وقد شارك فى جهود الحملة العاملين بنطاق حى غرب بإشراف من نواب رئيس المدينة محمود بهاء، ومحمد ممدوح، وبقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق. 

وتوازى مع ذلك تنظيم حملة إستهدفت إزالة أكثر من بؤرة للتعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق حى الصداقة الجديدة بقيادة محمد عبد القادر رئيس الحى وذلك بمساحة 2300 م2، وتم التخفظ على كميات من الطوب الأبيض والأسمنت، والمواد المستخدمة فى البناء. 

وتواكب مع ذلك تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية، وتركيب بلاطات الإنترلوك، ودهان البلدورات بالأرصفة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية بنطاق أحياء جنوب وشرق بإشراف من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، وهو الذى تكامل مع قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات، فضلًا عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين. 

محليات أسوان أعمال النظافة إزالة التعديات حملات مكبرة جهود

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