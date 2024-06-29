السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس قسم باطنة عين شمس: ثورة 30 يونيو حسَّنت الأوضاع الصحية في مصر

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قبل 11 عامًا من الآن كانت مصر تعاني من مشكلات صحية متفاقمة ومتزايدة أثرت على حياة المواطن العادي، وذلك قبل أن تأتي ثورة 30 يونيو التي حسَّنت الأوضاع الصحية في مصر.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن العديد من المبادرات الرئاسية والحملات القومية، مثل حملة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية ساهمت في نشر الوعي والخدمات الصحية والقضاء على فيروس سي وأمراض أخرى كانت متوطنة وكانت تعاني منها مصر.

النهوض بقطاع الصحة

وأوضح رئيس أقسام الباطنة العامة، أن قبل ثورة 30 يونيو، لم يكن هناكَ خريطة صحية واضحة ولم تتوفر أبسط المعلومات التي على أساسها يتم وضع خطة للعمل على أكثر الأمور التي تتطلب تدخلًا صحيًا سريعًا من الدولة ومؤسساتها المعنية، ما تسبب في معاناة المواطنين وصعوبة تلقيهم الخدمة الصحية بصورة جيدة تليق بحياة كريمة لهم.

مبادرات رئاسية حملات قومية الأوضاع الصحية 30 يونيو قطاع الصحة

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