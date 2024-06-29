بث مباشر.. افتتاح مؤتمر الاستثمار "المصرى- الأوروبى" بحضور الرئيس السيسى

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لافتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري- الأوروبي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشاركة كبار ممثلى الكيانات الاقتصادية الأوروبية في المؤتمر

وتنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.