وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بغرفة العمليات المركزية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية عمليات، توزيع أوراق الامتحانات على طلاب الثانوية العامة في ١٥٤ لجنة بنطاق المحافظة؛ للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان والطلاب أثناء سير اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، أن هناك متابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة لأعمال المراقبة والامتحانات، مؤكدًا أن هناك التزام من قبل المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقتٍ كافٍ، مشددًا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

كما أكد وكيل تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية؛ للخروج بماراثون الثانوية العامة بأفضل شكل، إذ تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.