السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بغرفة العمليات المركزية

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية عمليات، توزيع أوراق الامتحانات على طلاب الثانوية العامة في ١٥٤ لجنة بنطاق المحافظة؛ للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان والطلاب أثناء سير اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، أن هناك متابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة لأعمال المراقبة والامتحانات، مؤكدًا أن هناك التزام من قبل المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقتٍ كافٍ، مشددًا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

txt

الثانوية العامة 2024.. هدوء في محيط اللجان بالدقي بعد مرور ساعة من الوقت

كما أكد وكيل تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية؛ للخروج بماراثون الثانوية العامة بأفضل شكل، إذ تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق  مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

امتحانات الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

وكيل صحة الدقهلية: توفير 154 طبيب وزائر أثناء امتحانات الثانوية العامة

المرور على 20 مركز شباب ونقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

معاينه على أرض الواقع.. لجنة لتحديد احتياجات مبادرة "حياة كريمة" بميت غمر

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

محافظ الدقهلية: إزالة تعديات الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين

مصرع سيدة فى العقد الثالث من عمرها خلال مشاجرة بالدقهلية

مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بالدقهلية

لصرف معاشات يوليو.. فتح جميع مكاتب بريد الدقهلية السبت المقبل

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

قبل الامتحان.. طالبات الثانوية بمطروح توزعن مياه "صدقة" على أرواح شهداء غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة