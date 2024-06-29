السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 ملايين جنيه إيرادات "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر أمس

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية أمس الجمعة، إيرادات جيدة بلغت 5 ملايين جنيه؛ ليتصدر بذلك الفيلم إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ويقترب فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" من تحقيق 200 مليون جنيه، إجمالي إيراداته في أقل من 20 يوم عرض. 

أحداث "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" كل من: عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.

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