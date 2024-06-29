السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ربط زوجته وشوهها وقتل صديقه.. قرار جديد من النيابة بشأن "مسجل الدرب الأحمر"

محاكمة
محاكمة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بقتل صديقه وتعذيب زوجته ودفنه في مقابر بمنطقة الدرب الأحمر وثلاثة آخرين لمحكمة الجنايات.

وتبين أن المتهم الأول كان على علاقة عاطفية جمعته بسيدة وتزوجها عرفيا، وحال زواجهما كان يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة البيضاء حتى تم القبض عليه، وخلال ذلك تم ضبطه وسجنه على ذمة إحدى القضايا، وعقب خروجه من محبسه، اتهم زوجته والمجني عليه بسرقته وأنهما على علاقة عاطفية مع بعض.

وبناءًا على ذلك، استدرجها لشقته وربطها في السرير واعتدى عليها وحاولت إلقاء نفسها من الشرفة، فقيدها وحرق جسدها بمياه مغلية، وخلال احتجازها سمعت صوت المجني عليه وتبين أنه قيده أيضا ويعذبه بعصا حتى سكت صوته، فعاد المتهم إليها وحلق شعرها بماكينة حلاقة.

وخلال التعذيب، توفي المجني عليه فاستعان بثلاثة آخرين من أصدقائه بينهم تربي لدفن الجثة، قبل أن يكشف أمرهم.

واعترف المتهم أن شركائه ساعدوه على إخفاء جثة القتيل بمقابر الخليفة بطريق الأوتوستراد، وخاصة حارس المقابر الذي ساعدهم في إخفاء الجثة مقابل مبلغ مالي ودفن الجثة في مقابر تابعة لجمعية خيرية.

منطقة الدرب الأحمر محكمة الجنايات مقابر علاقة عاطفية

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