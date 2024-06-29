السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم وغدًا (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو 3 درجات على السواحل الشمالية، ويصل الانخفاض إلى محافظات جنوب الصعيد.

البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكل الأعمال البحرية

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تصل إلى 38 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، منوهة بأن اليوم نشهد اضطراب السواحل البحرية على سواحل البحر المتوسط مع وجود ارتفاع أمواج يصل لـ3 أمتار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكل الأعمال البحرية، لافتة إلى أن هذا الانخفاض متوقع استمراره على مدار اليوم وغدًا الأحد، ومع يوم الإثنين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى وستستمر حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد الدكتورة منار غانم بشرى سارة للمواطنين الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة انخفاض طفيف في درجات الحرارة

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