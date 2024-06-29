عادات يومية تساعدك على الحفاظ على صحة أسنانك.. اعرفها

تلعب العادات اليومية دورًا مهمًا في الحفاظ على أسناننا في أفضل حالة، فيما يلي 6 عادات بسيطة وفعالة يمكن أن تساعدنا في الحصول على ابتسامة متألقة بسرعة وبشكل مستدام.

الأسنان البيضاء اللامعة قد يكون أمرًا صعبًا

وفي حين أن العلاجات المهنية متاحة وفعالة، فإن العادات اليومية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أسناننا في أفضل حالة. فيما يلي 6 عادات بسيطة وفعالة يمكن أن تساعدنا في تحقيق ابتسامة متألقة بسرعة وبشكل مستدام

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط مرة واحدة يوميًا

واحدة من أهم الخطوات الأساسية للحفاظ على أسنان بيضاء ومشرقة هي تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، مرة واحدة يوميًا، يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة على إزالة جزيئات الطعام والبلاك، مما قد يؤدي إلى تغير لون الأسنان وتسوسها إذا تُركت دون علاج.

من ناحية أخرى، يعمل خيط تنظيف الأسنان على تنظيف الفراغات بين أسنانك والتي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة صحة الأسنان، فإن الأفراد الذين يستخدمون خيط تنظيف الأسنان بانتظام يعانون من انخفاض كبير في البلاك وأمراض اللثة، مما يؤدي إلى الحصول على أسنان أكثر صحة وبياضًا.

استخدمي صودا الخبز لتبييض الأسنان بشكل طبيعي

صودا الخبز، أو بيكربونات الصوديوم، هي مكون شائع في العديد من ماركات معجون الأسنان بسبب خصائصها الكاشطة الخفيفة التي تساعد في إزالة البقع السطحية. وجدت مراجعة في مجلة طب الأسنان السريري أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز كان أكثر فعالية في إزالة البقع وتبييض الأسنان من معجون الأسنان الخالي من صودا الخبز. ولكن يجب استخدام صودا الخبز بحذر وأكثر من مرة في الأسبوع.

الحد من تصبغ الأطعمة والمشروبات

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تصبغ أسناننا، مما يجعل من الصعب الحفاظ على سطوعها. تشمل الأسباب الشائعة القهوة والشاي والنبيذ الأحمر والتوت. تحتوي هذه العناصر على كروموجينات، وهي جزيئات صبغية يمكن أن تلتصق بالمينا.

وأبرزت دراسة نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية أن الاستهلاك المتكرر لهذه المشروبات يزيد بشكل كبير من احتمالية تصبغ الأسنان. لتقليل تأثير التصبغ، حاول تقليل تناول هذه الأطعمة والمشروبات، أو على الأقل شطف فمك بالماء مباشرة بعد تناولها.

اغسل فمك بالماء بانتظام

عدم شطف الفم بالماء طريقة فعالة للحفاظ على نظافة الفم والحفاظ على أسناننا بيضاء. شرب الماء بعد الوجبات يمكن أن يساعد في التخلص من جزيئات الطعام وتحييد الأحماض التي قد تؤدي إلى تآكل المينا، مما يؤدي إلى تغير اللون.