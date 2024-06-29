السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يمنع طلبة الثانوية العامة من الوصول لأداء الامتحانات بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة "وفا" أن الاحتلال يمنع طلبة الثانوية العامة من الوصول لأداء الامتحانات بإغلاقه حاجز بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي شارع الرشيد قرب جسر وادي غزة غرب مخيم النصيرات، كما قصف الاحتلال سيارة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

فيما أعلن الدفاع المدني بغزة عن ارتقاء شهيدين و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة.

وكالة وفا طلبة الثانوية العامة حاجز بيت إكسا القدس المحتلة امتحانات الثانوية العامة

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