السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

أرشيفية
أرشيفية

تشهد مصر اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية بين 31 و45 درجة مئوية.

ونصحت “الأرصاد” السادة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية اليوم بسبب اضطراب الملاحة البحرية، وقالت إن هناك نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

وقالت الأرصاد إن هناك اضطرابا للملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

تفاصيل الطقس اليوم السبت 29-6-2024

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة مئوية
  • السواحل الشمالية: 31 درجة مئوية
  • جنوب سيناء: 41 درجة مئوية
  • شمال الصعيد: 38 درجة مئوية
  • جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية
درجات الحرارة الأرصاد إضطراب الملاحة إضطراب الملاحة البحرية تفاصيل الطقس اليوم السبت 29-6-2024

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