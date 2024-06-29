تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

تشهد مصر اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية بين 31 و45 درجة مئوية.

ونصحت “الأرصاد” السادة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية اليوم بسبب اضطراب الملاحة البحرية، وقالت إن هناك نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

وقالت الأرصاد إن هناك اضطرابا للملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

تفاصيل الطقس اليوم السبت 29-6-2024