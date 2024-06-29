السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. انتشار أمني أمام لجان الفيزياء والتاريخ بالدقي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي في الجيزة، انتشارًا أمنيًا لحماية وتأمين اللجان الثانوية من الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على سير العملية الدراسية وتوفير مناخ هادئ للطلاب الذين يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لأقسام العلوم والرياضيات والأدبية.

واتخذ رجال الأمن المسؤولين عن تأمين اللجان الثانوية، جميع الإجراءات والتدابير الأمنية؛ لتأمين محيط اللجان من الخارج والتأكد من عدم وجود أي ضوضاء من شأنه أن يؤثر على طلاب الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتيِّ الفيزياء والتاريخ على مدار 3 ساعات، بدأت من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة.

txt

مع امتحانات الثانوية العامة.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتيِّ التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

إجازات شهر يوليو 2024.. 11 يوما عطلة رسمية

بوابة مركز المعلومات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

نصائح هامة لحماية الأجهزة المنزلية من التلف عند انقطاع التيار الكهربائى

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتعامل مع التوتر داخل لجنة الامتحان

بحضور الرئيس السيسي.. مالا تعرفه عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي

ارتجاج فى المخ.. أعراض وأسباب مرض الأميرة آن "شقيقة الملك تشارلز" بعد إصابتها

بعد إعلان قصر باكنجهام.. سبب إصابة "الأميرة آن" بارتجاج فى المخ

المحسوسة والمعلنة.. "الأرصاد" تكشف سبب اختلافات درجات الحرارة فى الصيف

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

عاجل| كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟