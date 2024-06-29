الثانوية العامة 2024.. انتشار أمني أمام لجان الفيزياء والتاريخ بالدقي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي في الجيزة، انتشارًا أمنيًا لحماية وتأمين اللجان الثانوية من الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على سير العملية الدراسية وتوفير مناخ هادئ للطلاب الذين يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لأقسام العلوم والرياضيات والأدبية.

واتخذ رجال الأمن المسؤولين عن تأمين اللجان الثانوية، جميع الإجراءات والتدابير الأمنية؛ لتأمين محيط اللجان من الخارج والتأكد من عدم وجود أي ضوضاء من شأنه أن يؤثر على طلاب الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتيِّ الفيزياء والتاريخ على مدار 3 ساعات، بدأت من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتيِّ التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.