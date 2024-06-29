السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسفكسيا" الغرق.. التقرير الطبي يكشف سبب مصرع شابين في الجيزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على بمصرع شابين غرقا في نهر النيل بالصف، أنهما فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أسرة الشابين لسماع أقوالهم عن الحادث، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتهما.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين في نهر النيل بالصف، وتبين أن شابين تعرضا للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل لعدم إجادتهما السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

التقرير الطبي الخاص نهر النيل بالصف اسفكسيا الغرق مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها

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