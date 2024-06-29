السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي، اليوم السبت 29 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، وتتوقع وزارة المالية  تحقيق الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد الفوائد المستحقة على الديون بنسبة 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، صعودًا من 1.6% في العام المالي الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث وخلال الأسبوع الجاري، رفعت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجارى الدولى" حدود إنفاق بطاقات الائتمان بنسبة 50%، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم السبت 29 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.73 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.73جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.69 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي والليرة

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

وحقق الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.74 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

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