رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. وجدول المواد المتبقية

زاد البحث عن رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي 2023-2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري بالمواد خارج المجموع ويوم 22 يونيو 2024 بالمواد المضافة للمجموع.

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

يتم تفعيل رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 عقب عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الصحفي الذي يتم خلاله اعتماد النتيجة بشكل رسمي وذلك من خلال موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لذلك مثل رقم جلوسه في الامتحانات.

يتم الإعلان عن تفعيل رابط النتيجة بشكل رسمي عقب مرور من 10 إلى 15 يوم فقط من انتهاء امتحان أخر مواد الثانوية العامة للشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) بحد اقصي 10 أغسطس 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024.

امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 6/7/2024.

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومادة الجبر الهندسة الفراغية يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2024.

امتحان مادة التفاضل والتكامل يوم السبت الموافق 13/7/2024.

امتحان مادة الاستاتيكا ومادة الأحياء يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024.

امتحان مادة الديناميكا يوم السبت الموافق 20/7/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024.

امتحان مادة الجغرافيا يوم السبت الموافق 6/7/2024.

امتحان مادة علوم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024.

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