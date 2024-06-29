السبت 29 يونيو 2024
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تعليم مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

هنَّأ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة. 

ثورة 30 يونيو

وأكد شحاتة، أن ثورة الشعب في الثلاثين من يونيو عام 2013،  أعادت لمصر مجدها وعزتها وأخرجتها من النفق المظلم لتعود إلى مكانتها الإقليمية والدولية مع تحقيق عددٍ من الإنجازات في مختلف المجالات التنموية خلال الأعوام الماضية من أجل الارتقاء بمصر وشعبها رغم كل التحديات.

وفي السياق ذاته كان قد بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.  

وجاء في نص البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال "بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم... وأثبتت للعالم  أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائمًا من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء  في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكل ربوع  الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات حفظ الله مصر دائمًا ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير". 

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