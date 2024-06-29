السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل: انفجار صاروخين أطلقا من غزة قرب مستوطنة كرم أبوسالم

صاروخ
صاروخ

أكد إعلام إسرائيلي انفجار صاروخين أطلقا من غزة قرب مستوطنة "كرم أبوسالم"، بغلاف غزة دون تفعيل صفارات الإنذار، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث أقدمت على حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح، مع استمرار التوغل في حي الشجاعية لليوم الثالث وسط قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة وسط وشمال، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة، مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

إعلام إسرائيلي انفجار صاروخين غزة مستوطنة كرم أبو سالم فلسطين

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