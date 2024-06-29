السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان التاريخ والفيزياء بالجيزة

أولياء الأمور أمام
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

واصل أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة، مصاحبة أبنائهم لليوم الخامس من الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء.

وأمام مدرسة الجيزة الإعدادية بنات، افترش عدد من أولياء الأمور الرصيف للاستراحة، مع الدعاء لأبنائهم بالتوفيق.

وفتحت اللجان أبوابها؛ لاستقبال الطلاب وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم  بدءًا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

امتحانات الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
أولياء أمور الثانوية العامة مادة التاريخ للشعبة الأدبية الجيزة افتراش الرصيف

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