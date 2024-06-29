شهيدان و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة اليرموك فى غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة عن ارتقاء شهيدين و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.