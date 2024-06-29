السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ"الجيت سكى".. إنقاذ 176 مصطافًا من الغرق في دمياط الجديدة (صور)

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

شهد شاطئ مدينة دمياط  الجديدة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال الأسبوع  الماضي.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جهود إدارة الشاطئ بالجهاز لتوفير كافة الخدمات للزائرين الذين توافدوا على شاطيء المدينة من مختلف محافظات الجمهورية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة،  وهو ما دفع المواطنين إلى الهروب إلى الشواطئ.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن رئيس الجهاز، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال سيارات رواد رحلات اليوم الواحد بالساحات المخصصة لهم ومتابعة حركة السيارات ببوابات الشاطئ لتسيير الحركة المرورية، وسط الإستعدادات والتجهيزات التي قام بها الجهاز من بداية موسم صيف 2024، والتى شهدت هذا العام ولأول مرة فى تاريخ المدينة دخول عدد 2 "جيت سكى" للمساعدة فى أعمال المراقبة والإنقاذ كوسيلة إنقاذسريعةوآمنة وتعطى إحساس بالأمان لروادالشاطئ من الأهالي والمصطافين، فضلا عن أبراج المراقبة التى تحمل رايات البحر ومكتب إدارة الشاطى ونقطتي إسعاف وشرطة وخيمة لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، وتواجد فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى غروب الشمس، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ عدد 124 حالة من الغرق والتعامل معهم دون الحاجة إلى إسعافات أولية، وكذا إنقاذ 52  حالة في وضع سيئ، وتقديم رجال الإنقاذ الإسعافات الأولية لهم دون الحاجة إلى رعاية طبية أو الإستعانة بهيئة الإسعاف، وتسليم 198طفلًا تائهًا إلى ذويهم.

كما تمت أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف  حيث  أكد رئيس الجهاز ، على إستمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جار الانتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الانتظار للمركبات، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن إنتظار السيارات.

كما وجه رئيس الجهاز، إدارة الزراعة بالجهاز بسرعة الانتهاء من تدعيم الجزر والمناطق الخضراء وزراعة النخيل والأشجار والزهور بمداخل الشاطئ، لتتناسب مع أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة منطقة الشاطئ.

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