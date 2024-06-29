الثانوية العامة 2024.. هدوء في محيط اللجان بالدقي بعد مرور ساعة من الوقت

سادت لجان الثانوية العامة حالة من الهدوء في ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع، إذ يودي الطلاب الطلاب الامتحان في مادتي الفزياء والتاريخ على مدار 3 ساعات، بدأت من التاسعة صباحًا وتنتهي في الثانية عشرة.

امتحانات الثانوية العامة

وشهدت لجنة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، والتي يؤدي بها طلاب الثانوية العامة قسمي العلمي والأدبي مادتي الفزياء والتاريخ، انتشارًا كبيرًا لأولياء الأمور، الذين حرصوا على مؤازرة أبنائهم، طالبين لهم التوفيق والسداد.