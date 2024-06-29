السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداعم الأكبر.. أولياء الأمور ينتظرون ذويهم أمام لجان الثانوية العامة في شبرا مصر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهد محيط مدرسة "أحمد عبدالباسط" في منطقة شبرا مصر، عددًا كبيرًا من أولياء الأمور وهم ينتظرون ذويهم أمام لجنة امتحان التاريخ والفيزياء لطلاب الثانوية العامة، وقام أولياء الأمور بالدعاء وقراءة القرآن متمنين لهم التوفيق.

امتحانات الثانوية العامة 

وتوافد قبل قليل، طلاب مدرسة "أحمد عبدالباسط"؛  لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء.

ويعتبر امتحان اليوم هو المادة الثالثة من المواد المضافة للمجموع، حيث أدى طلاب الثانوية امتحانات مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي 22 يونيو، ومادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 يونيو، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

واتخذت وزارة التربية والتعليم مختلف الإجراءات اللازمة؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفقًا للإجراءات اللازمة.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
شبرا مصر مدرسة أحمد عبد الباسط أولياء الأمور اللجنة امتحان التاريخ والفيزياء امتحانات الثانوية العامة

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